Mali'de tansiyon yükseliyor! Hükümet ile Tuareg isyancıları arasında ateş arttı

Mali'nin kuzeyinde 2015'te silah bırakan eski Tuareg isyancıları ile hükümet arasındaki gerilim yükselirken eski isyancılar, ordu ve Wagner'in kendilerine saldırı düzenlediğini iddia etti.

2015'te Cezayir Anlaşması'yla silah bırakan Mali'nin kuzeyindeki Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) Sözcüsü Mohamed Elmaouloud Ramadane, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Timbuktu'daki Ber kasabası yakınlarında Mali ordusu ile Wagner askerlerinin kendilerine saldırdığını kaydetti.

Bu saldırının, 2015'teki anlaşmanın kazanımlarını ihlal ettiğinin altını çizen Ramadane, uluslararası toplumu bu ihlallerin tanığı olmaya çağırdı.

Mali ordusundan dün yapılan açıklamada da CMA adı geçmese de Ber'de teröristlerle girilen çatışmada 1 askerin yaşamını yitirdiği, 4 teröristin de öldürüldüğü belirtildi.

Bamako ile ilişkileri bir süredir giderek kötüleşen CMA, 10 Ağustos'ta temsilcilerinin, "güvenlik riski" nedeniyle başkent Bamako'dan kuzeye çekildiğini duyurmuştu.

SEBEP: MINUSMA KAMPI

CMA, ülkeden çekilmeye hazırlanan Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunu (MINUSMA), üslerinin kontrolünü ele geçirmeye çalışmakla suçluyor.

MINUSMA'nın Timbuktu şehrine yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan Ber'deki askeri kampı, 15 Ağustos'ta Mali ordusuna teslim edilecek.

Ordu ile MINUSMA arasındaki ilk devir teslim 3 Ağustos'ta Ogossagou'da yaşanmış, MINUSMA orada kullandığı kampı yasalar gereği Mali ordusuna devretmişti.

Ber kasabası ise 2015 Cezayir Anlaşması'nın belirlediği haritaya göre CMA'nın kontrolündeki bölgede yer alıyor.

Dolayısıyla CMA, MINUSMA'nın Ber'deki kampı Mali ordusuna teslim etmesine şiddetle karşı çıkıyor ve bu durumun Cezayir Anlaşması'nı ihlal ettiğini savunuyor.

Daha önce bu konuda açıklamalarda bulunan CMA, Mali ordusunun Ber'e girmesinin kendilerine bir savaş ilanı olacağını belirtmişti.

Yaklaşık 20 bin nüfuslu Ber, eski Tuareg isyancılarının ana kalesi Kidal'e geçiş için stratejik bir konumda bulunuyor.

CMA'ya göre, Mali ordusunun Ber'e girişi, yaklaşık 10 yıldır girmediği Kidal'e ilerlemesini de kolaylaştırabilir.

YENİ ANAYASA SEBEPLERDEN BİRİ

Mali'de haziranda kabul edilen yeni anayasa da eski isyancılarla Bamako'nun arasının açılmasına neden olmuştu.

CMA, yeni anayasaya, Cezayir Anlaşması'nın hükümlerini dikkate almadığı gerekçesiyle karşı çıkmış ve anayasa taslağını oluşturan komisyondan çekilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Cezayir Anlaşması sürecinin çıkmaza girdiğini belirtmiş ve durumun "kalıcı bir felce" dönüşmesinden endişe ettiğini söylemişti.

Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu, Gao ve Kidal gibi şehirleri kapsayan ve Tuareglerin "Azavad" adını verdiği bölgedeki şiddet olaylarını sonlandırmak için Cezayir'in arabuluculuğunda 2015'te CMA ile "Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması" imzalanmıştı.