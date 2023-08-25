Mehmet Perinçek: "Batı istihbaratı Prigojin'in peşindeydi"

Rusya'nın Tver kentinde düşen uçakta hayatını kaybeden Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin hakkında, Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Dr. Mehmet Perinçek CNN ekranlarında konuştu. Perinçek şunları söyledi:

- Peki savaş neyle kazanılır? Savaş güç ve askerle kazanılır. Şimdi Wagner, Rusya açısından çok ciddi silahlı kuvvet. Hem Afrika'da hem Suriye'de hem Ukrayna'da, ciddi faaliyet gösteren bir kuvvet. Dolayısıyla devlet yönetmekle mahalle kabadayılığı arasında fark var. Putin bir devlet adamı, mahalle kabadayısı değil. Putin, karizmam çizildi mi, çizilmedi mi diye bakmaz. Putin Ukrayna ve ABD'yi yenmek istiyor. Dolayısıyla Wagner'i çöpe atmak gibi bir lüksü olamaz. Büyük komutanlar düşmanlarını kazanırlar. zafer böyle kazanılır. Dolayısıyla Putin üzülmüş üzülmemiş, bunlar Rusya'nın derdi değil. Rusya devlet aklıyla hareket ediyor. Anlık duygularıyla devlet yönetmiyorlar. Rusya zafere odaklandığı için en geniş gücü seferber ediyor. Putin 24 Haziran'dan sonra, meseleyi bu açıdan ele aldı. Wagner'i tekrar kontrol altına alarak Afrika'da Ukrayna'da kullanmak üzere bir yol izledi. Rusya ve Putin açısından Prigojin'i öldürmek rakip olarak görmek yerine, silah arkadaşı olarak hizaya sokmak istedi. Bunu da gerçekleştirdiler. Bu yüzden Putin açısından Prigojin ve Wagner sorunu kalmamıştı. Hiç bir savaşta yas tutulmaz, siz savaş sırasında yas tutan bir komutan gördünüz mü? Savaşın ortasında yas tutulmaz. Rusya Prigojin'in yasını tutmayacak. Kendi askerlerini motive etmek için kullanacak. Kimse Rusya'dan yas tutmasını beklemesin.