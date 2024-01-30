Yunanistan'da yayın yapan SKAI FM'e konuşan Miçotakis, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'ın ABD'den F-35 satın alma talebine Washington'ın sıcak baktığını hatırlatan Miçotakis, ABD'nin İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi (EDA) Programı kapsamında Yunanistan'a bazı askeri malzemeleri de ücretsiz verebileceğine dikkati çekti.

Miçotakis, "40 adede kadar F-35 alma imkanımız var. Çok pahalı bir alım olduğu için, 40 F-35'i tek seferde almayacağız. İlk etapta bir F-35 filosu alacak kadar mali kaynak sağladık, ki bunların öngörülen teslim tarihi de 2020'lerin sonuna kadar." diye konuştu.

TÜRKİYE'YE DAİR AÇIKLAMALAR

Gazetecinin, Türkiye'nin kendi silahlarının bir kısmını kendi ürettiğini hatırlatması üzerine konuşan Miçotakis, "Türkiye çok önemli bir savunma sanayii ihracatına sahip. Öte yandan biz ise hala geçmişin eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz." dedi.

Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan arasında Aralık 2023'te imzalanan "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesinin" ikili ilişkileri normalleşme sürecine soktuğunu belirterek, niyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2023'teki Atina ziyaretine karşılık, Mayıs'ta Ankara'yı ziyaret etmek olduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Antony Blinken, Miçotakis'e geçen hafta gönderdiği mektupta, Kongre onayı dahil olmak üzere resmi onay sürecinin gerekliliğine işaret ederek, Yunanistan'a 40 kadar yeni F-35 satışına ilaveten İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi (EDA) Programı kapsamında 3 Protector sınıfı sahil güvenlik botu ve muhtelif askeri kamyon ve çekici temin edileceğini bildirmişti.