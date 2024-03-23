Moskova'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler kaçarken bir çocuğu ezdi!
Moskova'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristler, olay yerinden kaçarken sekiz yaşındaki bir çocuğu ezdi. Çocuğun babası yaşadıklarını aktardı.
Moskova'da gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Sputnik'in haberine göre, saldırıyı gerçekleştiren ve saldırı alanından beyaz bir araçla kaçan teröristler, kaçtıkları sırada 8 yaşındaki bir çocuğu araçla ezdikleri ortaya çıktı.
Igor isimli Rus vatandaşı, konsere eşi ve çocuklarıyla birlikte gittiklerini aktardı. Saldırının başladığı sırada tuvalete saklanmak yerine olay yerinden kaçmayı tercih ettiklerini anlatan Igor, olay yerinden kaçarken beyaz aracın oğlunu ezerek ağır yaraladığını söyledi. Igor, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Konseri beklerken silahlı saldırı başladı. Tuvalete saklanmayı düşündük ama son anda fikrimizi değiştirdik, şimdi bunun doğru bir karar olduğunu anlıyorum. Ailemi dışarı çıkartıp sokakta olay yerinden uzaklaşırken, bi anda aynı Renault arabanın son sürat üstümüze geldiğini gördük. Araba oğluma çarptı ve kızımı teğet geçti. Oğlumun travmatik beyin hasarı, kırık bir kalçası ve köprücük kemiği bulunuyor. Doktorlar iyileşip iyileşmeyeceği hakkında bir tahminde bulunamıyor. Herkesten onun için dua etmenizi rica ediyoruz."
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