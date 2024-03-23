Moskova'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler kaçarken bir çocuğu ezdi!

Moskova'da gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Sputnik'in haberine göre, saldırıyı gerçekleştiren ve saldırı alanından beyaz bir araçla kaçan teröristler, kaçtıkları sırada 8 yaşındaki bir çocuğu araçla ezdikleri ortaya çıktı.

Igor isimli Rus vatandaşı, konsere eşi ve çocuklarıyla birlikte gittiklerini aktardı. Saldırının başladığı sırada tuvalete saklanmak yerine olay yerinden kaçmayı tercih ettiklerini anlatan Igor, olay yerinden kaçarken beyaz aracın oğlunu ezerek ağır yaraladığını söyledi. Igor, yaşadıklarını şöyle anlattı: