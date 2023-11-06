MOSSAD Kışkırtma Peşinde! İran Afganistan Sınırında 3 MOSSAD Ajanı Yakalandı

İsrail ve ABD, Batı Asya'da devletleri birbirine düşürmek için türlü oyunlar tezgâhlıyor.

İran ile Afganistan sınırında İran'a İHA saldırısı düzenleyecek Mossad ajanları yakalandı.

İran ve Taliban istihbarat birimlerinin ortak çalışmasıyla İran ile Afganistan sınırındaki dağlık alanda, İsrail Ulusal İstihbarat Servisi için çalışan 3 kişi yakalandı.

Uzmanlar İran ile komşularının arasını bozmak ve güvensizlik yaymak için benzer Mossad - CIA tertiplerinin olabileceği konusunda uyarıda bulundu.