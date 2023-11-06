MOSSAD Kışkırtma Peşinde! İran Afganistan Sınırında 3 MOSSAD Ajanı Yakalandı

İran ve Taliban istihbarat birimlerinin ortak çalışmasıyla İran ile Afganistan sınırındaki dağlık alanda, 3 MOSSAD ajanı yakalandı. Uzmanlar İran ile komşularının arasını bozmak ve güvensizlik yaymak için benzer Mossad - CIA tertiplerinin olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

MOSSAD Kışkırtma Peşinde! İran Afganistan Sınırında 3 MOSSAD Ajanı Yakalandı
Son Güncelleme:

İsrail ve ABD, Batı Asya'da devletleri birbirine düşürmek için türlü oyunlar tezgâhlıyor.

İran ile Afganistan sınırında İran'a İHA saldırısı düzenleyecek Mossad ajanları yakalandı.

İran ve Taliban istihbarat birimlerinin ortak çalışmasıyla İran ile Afganistan sınırındaki dağlık alanda, İsrail Ulusal İstihbarat Servisi için çalışan 3 kişi yakalandı.

Uzmanlar İran ile komşularının arasını bozmak ve güvensizlik yaymak için benzer Mossad - CIA tertiplerinin olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Çin'den Gazze İçin Uluslararası Topluma Çağrı!Çin'den Gazze İçin Uluslararası Topluma Çağrı!Dünya
# iran # Afganistan # mossad
Çok Okunanlar
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları...
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları...
Bugün Deprem Mi Oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Son Depremler...
Bugün Deprem Mi Oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Son Depremler...
Gazze'de İsrail Askerleri Öldürüldü!
Gazze'de İsrail Askerleri Öldürüldü!
Altın Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Altın Fiyatları Kaç TL Oldu?
Altın Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Altın Fiyatları Kaç TL Oldu?
CHP'de Tartışmalar Devam Ediyor!
CHP'de Tartışmalar Devam Ediyor!
Öne Çıkanlar RUSYA-İRAN EKSENİNE KARŞI İSRAİL, UKRAYNA VE BATI BİRLİKTELİĞİ RUSYA-İRAN EKSENİNE KARŞI İSRAİL, UKRAYNA VE BATI BİRLİKTELİĞİ Karın ağrısı için hangi doktora gidilmeli? Karın ağrısı için hangi doktora gidilmeli?