NATO'da Gündem: Ukrayna'nın Tam Üyeliği

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kiev’in tam üyeliği konusunda kararlı oldukları mesajını verdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise, "Ukrayna ordusu fiilen NATO ordusuna dönüştü" diyerek Karadeniz’de savaşın gerçek taraflarını itiraf etti.



NATO Dışişleri Bakanlarının Brüksel’deki zirvesine, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba’nın bu sözleri damgasını vurdu. İttifak üyesi olmayan Ukrayna, Rusya’nın aslında NATO ile savaştığını itiraf etmiş oldu.



NATO Dışişleri Bakanları zirvesinin 2. Gününde, NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı yapıldı. Konsey, ilk kez dışişleri bakanları seviyesinde toplandı.



Toplantıya, ittifak üyesi ülke bakanlarının yanı sıra Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da katıldı. Konseyde, Rusya – Ukrayna sahasındaki son durum ve Ukrayna’ya NATO üyeliği yolunda verilecek destekler ele alındı.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kiev’in NATO’ya tam üyeliği konusunda kararlılık mesajı verdi.

Toplantıda, NATO ve Ukrayna arasında, enerji güvenliği ve Ukrayna ordusunun eğitimini de içeren 2024 yılı iş birliği programını onaylandı. Ukrayna'nın NATO ile ortak çalışabilirliğe geçişine yönelik bir yol haritası oluşturulması kararlaştırıldı. Ayrıca NATO, Ukrayna'daki reform öncelikleri hakkında Kiev’e öneriler sundu.



Öte yandan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, konsey toplantısı öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile kamera karşısına geçti. Basın toplantısına Ukraynalı Bakan’ın sözleri damga vurdu. Kuleba, Karadeniz’de savaşın gerçek taraflarını itiraf etti.



Stoltenberg ise, “dayanışma sözle değil eylemle gösterilmeli” diyerek, NATO üyesi ülkelere Kiev’e silah ve maddi desteğin sürdürülmesi uyarısı yaptı.



Ukrayna, NATO üyeliği için geçen yıl Eylül ayında resmen başvuruda bulunmuştu. Kiev’in NATO üyeleğine, Ankara’dan da tam destek mesajları verilmişti.