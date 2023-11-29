Özbekler Diyarbakır'da Köklerini Arıyor

Harzemşahlar devletinin son lideri olan Celaleddin Harzemşah Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nin düzenlediği sempozyumda tartışıldı.



Bugünkü Özbekistan sınırları içinde hüküm sürmüş olan Harzemşah Moğollara karşı mücadelesiyle Özbek devletince tarihi köken olarak sahipleniliyor.



Sempozyum düzenleme komitesi başkanı ve Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof Dr. Oktay Bozan toplantıyı Ulusal kanala değerlendirdi.



Bozan, tarih çalıştayını İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaliyle de ilişkilendirdi.



Özbekistan Heyeti Başkanı Dr. Bekzad Abdırımov da “Tarihimizi, ecdadımızı tanımamız bizim boynumuzun borcudur” dedi.