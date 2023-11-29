Erdoğan Bahçeli'yi Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde yüzde 50+1 tartışmaları, yerel seçimler ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları vardı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği seçimlerde yüzde 50+1 kuralının değiştirilmesi konusuna işte Bahçeli bu sözlerle karşı çıkmıştı.
Görüşmede, uygulanan 50+1'in değişiminin gerekçesinin Erdoğan tarafından Bahçeli'ye aktarıldığı belirtildi.
AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlere yönelik çalışma gruplarının geldiği aşamanın da Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde masaya yatırıldığı öğrenildi.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları da iki liderin gündeminde yer aldı. Erdoğan, sürdürdüğü diplomatik temaslara yönelik Bahçeli'ye bilgi verdi.