Erdoğan Bahçeli'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği seçimlerde yüzde 50+1 kuralının değiştirilmesi konusuna işte Bahçeli bu sözlerle karşı çıkmıştı.



Görüşmede, uygulanan 50+1'in değişiminin gerekçesinin Erdoğan tarafından Bahçeli'ye aktarıldığı belirtildi.



AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlere yönelik çalışma gruplarının geldiği aşamanın da Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde masaya yatırıldığı öğrenildi.



İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları da iki liderin gündeminde yer aldı. Erdoğan, sürdürdüğü diplomatik temaslara yönelik Bahçeli'ye bilgi verdi.