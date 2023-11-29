Erdoğan Bahçeli'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde yüzde 50+1 tartışmaları, yerel seçimler ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları vardı.

Erdoğan Bahçeli'yi Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği seçimlerde yüzde 50+1 kuralının değiştirilmesi konusuna işte Bahçeli bu sözlerle karşı çıkmıştı.

Görüşmede, uygulanan 50+1'in değişiminin gerekçesinin Erdoğan tarafından Bahçeli'ye aktarıldığı belirtildi.

AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlere yönelik çalışma gruplarının geldiği aşamanın da Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde masaya yatırıldığı öğrenildi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları da iki liderin gündeminde yer aldı. Erdoğan, sürdürdüğü diplomatik temaslara yönelik Bahçeli'ye bilgi verdi.

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