NATO sınırlarını genişletmek adına kaos planıyla silahlı çatışmaları körüklüyor. Uzun süredir hedef Balkanlar, hedef Sırbistan ve Kosova...

NATO'nun Oyununa İngiltere de Katıldı!

Aralıklarla yaşanan gerginlikler, Rus yaptırımları sonrası dara düşen Avrupa ülkeleri tarafından bastırıldı. NATO Ukrayna’da tam olarak istediğini alamadı. Bu yüzden gözünü tekrar Balkanlar ve Kafkasya hattına çevirdi.

Bu kez NATO’nun oyununa İngiltere’de katıldı. İngiltere ordusu NATO’nun talebiyle Kosova’ya gidiyor. Gönderilen birlikler sözde Barış Gücü KFOR ile birlikte sınıra yerleştirilecek.

Ayrılıkçı Kosova yönetimine karşı Sırp nüfusu koruyacağını ilan eden Belgrad yönetimi tetikte. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic daha önce ilan ettiği gibi, tehditlere karşı askeri önlemleri artırdı.

Sırbistan’ın önlemleri Kosova yönetiminde uluslararası müdahale çağrılarına dönüştü. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, AB’yi arkasına alabilmek için Zelenskiy politikalarını kullanmaya başladı. Belgrad’ı “ilhak” ile suçlamaya kalkıştı. Osmani, "Belgrad Kırım tarzı bir ilhak için Putin'in modelini kullanmak istiyor." diye konuştu. Belgrad’ın, ABD ve Avrupa Birliği ile kurdukları ilişkiyi bozmak istediği iddia etti. Osmani, “Halkımızın ABD ve AB ile başardığı barış, istikrar ve özgürlük, her şeyi silmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.