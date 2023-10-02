Erdoğan ile Tokayev telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde Kazakistan'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi ele alındı.

Erdoğan ile Tokayev telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Masaya Yatırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre, liderlerin görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

İki lider, görüşmede, kasım ayında Kazakistan'da gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nin gündemine gelebilecek konularla ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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