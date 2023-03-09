O ülkede vatana ihanet eden devlet memurları için idam cezasını getirildi
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, vatana ihanet eden devlet memurları için idam cezasını öngören yasayı imzaladı.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun imzaladığı yasanın temel amacı, aşırılık yanlısı ve devlet karşıtı suçlara karşı mücadeleyi güçlendirmek. Yasa, vatana ihanet suçunu işleyen devlet memurları ve askerler için idam cezasının uygulanmasını öngörüyor.
Lukaşenko, geçen yılın mayıs ayında da terör eylemi düzenleyenler için idam cezasını getirmişti.
Kaynak: sputniknews.com.tr