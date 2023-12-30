Orada 5.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu!

Ateş Çemberi olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda 5.9 büyüklüğünde deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre deprem, 10 kilometre derinde meydana geldi.

Orada 5.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu!
Orada 5.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu!
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Endonezya'da 5.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Endonezya'nın Açe eyaletini vuran 5,9 büyüklüğündeki deniz altı depreminde can kaybı ve hasar olmadı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, merkez üssü Sinabang kasabasının 362 kilometre doğusu olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, denizin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremde şu ana kadar hasar veya can kaybı bildirilmezken, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu, tsunami tehlikesi bulunmadığı ancak artçı sarsıntılar olabileceği uyarısını yaptı.

5.9 Büyüklüğünde Deprem

Orada 5.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu! - Resim : 1

Batı Java'nın Cianjur kentinde 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 331 kişi yaşamını yitirmişti. Endonezya'ya bağlı Sumatra adası açıklarında, Hint Okyanusu'nda Aralık 2004'te meydana gelen 9,4 büyüklüğündeki deprem, çoğu Açe eyaletinde olmak üzere çevre ülkelerde 230 binden fazla insanın ölümüne neden olan tsunamiyi tetiklemişti.

Orada 5.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu! - Resim : 2

270 milyondan fazla nüfusla geniş bir takımada olan Endonezya, dünyada sismik hareketler ve volkanik patlamaların en fazla görüldüğü "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Bugün Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Yaşanan Son Depremler... 30 Aralık 2023 Günü Son Dakika Depremler...Bugün Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Yaşanan Son Depremler... 30 Aralık 2023 Günü Son Dakika Depremler...Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# deprem # endonezya
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