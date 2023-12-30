Bugün Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Yaşanan Son Depremler... 30 Aralık 2023 Günü Son Dakika Depremler...

Türkiye'de her gün deprem olabilmektedir. Bir süredir İstanbul depreminin gündem olmasıyla birlikte de pek çok insan gerçekleşen son depremleri öğrenmek ister. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise hangi ilde kaç şiddetinde deprem olduğunu kaydeder. Anlık olarak kaydedilen bu depremlerin tam olarak nerede yaşandığını öğrenmek de mümkündür. Peki 30 Aralık 2023 günü hangi illerde deprem oldu? 30 Aralık 2023'te AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre hangi illerde deprem hissedildi?

AFAD'IN 30 ARALIK'TA KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

30-12-2023 08:55:15 38.0811 38.3403 13.41 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman) 614561

30-12-2023 08:47:52 38.6206 44.8372 6.71 ML 2.1 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [46.45 km] Başkale (Van) 614562

30-12-2023 07:58:11 41.1767 44.2414 6.83 ML 3.2 Lori (Ermenistan) - [57.72 km] Akyaka (Kars) 614554

30-12-2023 07:48:04 40.0742 28.6553 7.12 ML 1.7 Mustafakemalpaşa (Bursa) 614560

30-12-2023 07:34:59 40.1022 39.7378 7 ML 0.9 Demirözü (Bayburt) 614559

30-12-2023 07:17:35 40.1703 40.9472 7 ML 1.9 Aziziye (Erzurum) 614558

30-12-2023 07:06:54 39.5731 25.5186 8.28 ML 1.5 Ege Denizi - [48.18 km] Ayvacık (Çanakkale) 614557

30-12-2023 06:55:25 37.1292 31.2681 96.8 ML 1.7 Manavgat (Antalya) 614556

30-12-2023 06:49:57 38.1286 38.5728 7 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 614555

30-12-2023 06:29:16 37.9906 26.9906 9.34 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.76 km] Menderes (İzmir) 614553

30-12-2023 05:18:41 38.0719 36.4536 7 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 614552

30-12-2023 05:05:13 36.4258 36.3053 8.94 MW 3.9 Kırıkhan (Hatay) 614549

30-12-2023 04:29:15 37.2108 36.9564 7 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep) 614551

30-12-2023 04:18:57 37.9233 27.4697 7.07 ML 1.1 Germencik (Aydın) 614550

30-12-2023 03:47:07 38.4894 39.3761 7 ML 2.2 Hazar Gölü - [04.66 km] Merkez (Elazığ) 614548

30-12-2023 03:40:41 38.3908 38.3189 7.03 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 614547

30-12-2023 03:28:25 40.4197 28.8258 7 ML 1.6 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.91 km] Mudanya (Bursa) 614546

30-12-2023 02:51:00 40.39 28.8497 7 ML 1.5 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.46 km] Mudanya (Bursa) 614545

30-12-2023 02:31:41 38.6567 44.9344 7 ML 2.9 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [55.62 km] Başkale (Van) 614544

30-12-2023 02:23:24 38.1639 37.3497 7 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 614543

30 ARALIK'TA KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023.12.30 08:05:09 37.8788 36.2727 3.5 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.12.30 08:04:25 37.8667 36.3345 4.6 -.- 1.3 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.30 07:58:12 41.0483 44.2262 5.0 -.- 3.3 3.4 ERMENISTAN İlksel

2023.12.30 07:48:04 40.0835 28.6837 6.6 -.- 2.1 -.- DOGANALAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2023.12.30 07:06:52 39.5767 25.4085 9.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.12.30 06:55:23 37.1612 31.1830 97.9 -.- 1.7 -.- KARABUK-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2023.12.30 06:29:14 37.9165 36.2877 2.7 -.- 0.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.12.30 06:29:15)

2023.12.30 05:16:24 37.8728 32.0743 8.1 -.- 0.9 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2023.12.30 05:05:12 36.4407 36.3268 10.3 -.- 4.1 3.8 OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.12.30 04:18:57 37.9392 27.4797 4.6 -.- 1.4 -.- BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2023.12.30 03:47:05 38.5077 39.3692 7.4 -.- 1.9 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel

2023.12.30 03:33:31 35.2782 33.7702 6.0 -.- 1.3 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel

2023.12.30 03:28:25 40.4143 28.8442 9.7 -.- 1.5 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.30 02:51:34 37.0045 35.7948 21.8 -.- 0.7 -.- TOKTAMIS-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.12.30 02:50:59 40.4277 28.8788 8.5 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.30 02:31:44 38.7082 44.7212 5.0 -.- 3.0 2.9 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.12.30 02:23:22 38.2563 37.2295 9.2 -.- 1.4 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.30 02:01:48 38.2845 38.3165 7.9 -.- 1.0 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel

2023.12.30 01:49:51 36.2448 36.0518 11.4 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel

2023.12.30 01:38:10 37.7743 36.1662 5.0 -.- 1.1 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.12.30 00:59:54 38.3762 26.6908 9.7 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.30 00:55:48 38.5390 44.9005 5.0 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.12.30 00:33:12 38.0807 37.7340 11.2 -.- 1.9 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.12.30 00:28:41 36.0895 24.4532 22.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel