Sise Dikkat Edin! Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Hangi İlleri Uyardı? 30 Aralık 2023 İl İl Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayınladı. Meteorolojiye göre hangi iller uyarıldı? Yoğun sis hangi illerde etkili olacak? 30 Aralık 2023 günü il il hava durumu raporu açıklandı.

Sise Dikkat Edin! Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Hangi İlleri Uyardı? 30 Aralık 2023 İl İl Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Ülkemizin kuzeydoğusu ile batı kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri ve Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 30 Aralık 2023 il il günü hava durumu... 

Sise Dikkat Edin! Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Hangi İlleri Uyardı? 30 Aralık 2023 İl İl Hava Durumu - Resim : 1

30 ARALIK 2023 İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, güneybatısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir'in batı çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C
Az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

Sise Dikkat Edin! Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Hangi İlleri Uyardı? 30 Aralık 2023 İl İl Hava Durumu - Resim : 2

İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Az bulutlu

KONYA °C, 12°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu

TOKAT °C, 12°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Sise Dikkat Edin! Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Hangi İlleri Uyardı? 30 Aralık 2023 İl İl Hava Durumu - Resim : 3

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Az bulutlu

VAN °C, 7°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu

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