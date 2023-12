Et ve Süt Fiyatları Düşecek Mi?

Bu uygulamanın çözüm olmayacağını vurgulayan uzmanlar ise tarım sektöründe devletçiliğin şart olduğunu ifade ediyor.

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi kapsamında kesimlik hayvan satışı yapacak.



Kilosu 130 TL + KDV'den satışı yapılacak sığırlar Derince-Bandırma Limanı'ndan teslim edilecek.



Teslim edilen sığırlar Et ve Süt Kurumu personeli gözetiminde 3 gün içinde kesimi yapılacak.



