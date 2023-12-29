Et ve Süt Fiyatları Düşecek Mi?

Hayvan üreticisi girdi maliyetleriyle mücadele ederken Et ve Süt Kurumu kilosu 130 liradan sığır satacak. Satışı yapılan sığırlar Derince-Bandırma Limanı'ndan teslim edilecek. Et fiyatlarının düşürülmesi amaçlanıyor.

Et ve Süt Fiyatları Düşecek Mi?
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Bu uygulamanın çözüm olmayacağını vurgulayan uzmanlar ise tarım sektöründe devletçiliğin şart olduğunu ifade ediyor.

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi kapsamında kesimlik hayvan satışı yapacak.

Kilosu 130 TL + KDV'den satışı yapılacak sığırlar Derince-Bandırma Limanı'ndan teslim edilecek.

Teslim edilen sığırlar Et ve Süt Kurumu personeli gözetiminde 3 gün içinde kesimi yapılacak.

Bu uygulamanın et fiyatlarını düşürmede bir çözüm olmayacağını vurgulayan uzmanlar ise tarım sektöründe devletçiliğin şart olduğunu vurguluyor.

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# et süt kurumu
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