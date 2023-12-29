Hataylılar NATO'dan Çıkılmasını İstiyor

PKK destekçisi NATO, Türkiye dostu değil. Darbe girişimlerinin, Mehmetçik'e saldırıların, Filistin'deki katliamların ve sözde Kürdistan planlarının arkasında NATO var...



AK Parti hükümetinin ABD karşısındaki suskunluğu NATO'nun genişlemesine mazlum milletlerin ezilmesine neden oluyor. Hataylılar NATO'ya karşı duruş sergiledi.



Referanduma gidilirse Hataylılar, "NATO'ya Hayır"a mührü basacak.



ABD'nin Türkiye'deki üsleri Filistin'de katliam yapan İsrail'i koruyor, 15 Temmuz darbe girişimde FETÖ'cülere kalkan oluyor.



Hükümetin boyun eğen tutumu sokakta tepkiyle karşılanıyor. Zira ABD Yunanistan'da üsler kurarak, Suriye, Irak ve İran'da PKK'yı besleyerek Türkiye'yi tehdit ediyor.



Vatandaş, ABD'ye hizmet eden üslerin kapatılmasını ve NATO'ya karşı hükümetin dik durmasını talep ediyor.

- NATO ABD'nin askeri örgütü ben karşıyım meclis 'ten çıkması garabet AKP boyun eğdi halka sorulsun bütün üsler kapatılsın))))SES AÇ//(((İsrail savaşı var ABD'nin işleri ortada ABD üsleri kapatılsın.