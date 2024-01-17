Pakistan'dan net mesaj: "İran'ın güvenliği Pakistan'ın güvenliğidir"

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Abdullahiyan ile Pakistan Dışişleri Bakanı Jilani arasındaki telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ele alındı.

Abdullahiyan, ülkesinin "dost ve kardeş komşu ülke" olarak kabul ettiği Pakistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirterek, İran'ın dün Pakistan topraklarında hedef aldığını açıkladığı Ceyşu'l Adl örgütünün iki ülkenin güvenliğine tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Abdullahiyan, Pakistan sınırındaki saldırıların Ceyşu'l Adl örgütüne karşı gerçekleştirildiğini, örgüt mensuplarının İranlı olduğunu ve herhangi bir Pakistan vatandaşının saldırıda hedef alınmadığını mevkidaşına aktardı.

Terörle mücadele konusu dahil olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülmesinin önemli olduğuna işaret eden İranlı Bakan, Tahran-İslamabad ilişkilerinin daha güçlü güvenlik işbirliği doğrultusunda devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

'İRAN'IN GÜVENLİĞİ PAKİSTAN'IN GÜVENLİĞİDİR'

Pakistan Dışişleri Bakanı Jilani'nin ise İran'ın güvenliğini Pakistan'ın güvenliği olarak gördüklerini belirterek, Pakistan'ın topraklarından İran'a herhangi bir tehdide karşı her zaman eyleme geçtiğini hatırlattığı aktarıldı.

İran tarafından, iki ülke arasındaki ortak işbirliği doğrultusunda Pakistan topraklarındaki terör grupları hakkında ülkesine bilgi paylaşması gerektiğini ifade eden Jilani, İslamabad'ın Pakistan'daki terör örgütlerine karşı mücadeleyi kendi silahlı kuvvetleriyle yürüteceğini kaydetti.