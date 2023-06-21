Paris'te patlama meydana geldi: Yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi yaralandı. Yapılan açıklamada patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu belirtildi.

Paris'te patlama meydana geldi: Yaralılar var
Son Güncelleme:

Fransa’nın başkenti Paris’in 5. bölgesinde gaz kaçağı nedeniyle yaşanan patlamada 4 kişi yaralandı.

Paris'in 5. Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Edouard Civel, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Val de Grace Mahallesi'nde gaz kaçağı kaynaklı patlama meydana geldiğini belirtti.

Çok sayıda apartmanda yangın çıktığını ifade eden Civel, itfaiyecilerin müdahale edebilmesi için bölge halkını olay yerinden uzak durmaya çağırdı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Twitter’dan, bölgede Saint-Jacques Sokağı'nda yangının devam ettiğini ve olay yerine itfaiye erlerinin intikal ettiğini duyurdu.

Fransız basınındaki habere göre, ilk belirlemelere göre olayda 4 kişi yaralandı, bir bina yıkıldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da olay yerine gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fransa # Paris # patlama # doğalgaz patlaması
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 İstanbul'daki en iyi 10 üniversite hangisi?
2 Osmanlı'da ilginç uygulama
3 Pelota Oyunu: Eski Maya spor geleneği diriliyor
4 Bayramda İstanbul'da kalacaklara 10 öneri
5 Osmanlı dönemine ait fotoğraflar