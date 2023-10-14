Paris'te Terör Paniği! Dünyaca Ünlü Müze ve Saray Boşaltıldı

Paris'teki Louvre Müzesince X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, müzenin güvenlik gerekçesiyle bugün kapılarını kapattığı duyuruldu. Açıklamada, müzeye ziyarette bulunmak için rezervasyon yaptıranların bilet ücretinin iade edileceği belirtildi.

Fransa'nın Başkentinde Panik

Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Louvre Müzesi, bomba ihbarı mesajlarının ardından tahliye edilerek ziyarete kapatıldı. 15 bin kişinin tahliye edildiği müzede, emniyet güçlerinin aramaları devam ediyor. Paris yakınlarındaki Versverailles Sarayı da terör tehdidi nedeniyle boşaltıldığı belirtildi.