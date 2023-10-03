Paşinyan Batı'ya Boyun Eğdi! Roma Statüsünü Onayladı

Ermenistan, ABD ve AB’nin baskısına boyun eğerek Rusya ile ipleri koparma noktasına getirdi. Ulusal Meclis’de Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü kabul edildi.

Ermenistan Anayasa Mahkemesi, 1999’da imzalana Roma Statüsü’nü 2004'te Ermenistan Anayasası'na aykırı bularak iptal etmişti. Ancak Azerbaycan’ın Karabağ operasyonu sırasında Erivan hükümeti iptal kararına itiraz ederek incelenmesini istemişti.



Ermenistan Anayasa Mahkemesi, 24 Mart'ta geri adım attı. UCM Roma Statüsü'nün yasalara uygun olduğuna hükmetti. Son onay için düzenleme Ulusal Meclise göndermişti. Bakü’nün Karabağ’da ayaklanmaya çalışan Ermeni çetelerini bastırmasıyla bölgede gerginlik yeniden yükseldi. Ermenistan, Rusya ile ilişkilerini kopartacak bir karara sürüklendi. Roma Statüsü Ermeni Meclisi’nde 22’ye karşı 60 oyla oy çokluğu ile onaylandı.



Bu karar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanacağı anlamına geliyor. Daha önce Kremlin’den yapılan açıklamada Paşinyan yönetimi uyarılmıştı.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kararın onaylamasına tepki gösterdi. Peskov, "İkili ilişkiler bakımından, biz hala bunun yanlış bir karar olduğuna inanıyoruz" dedi.



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ulusal Mecliste konuştu. Roma Statüsü'nün Ermenistan-Rusya ilişkileri ile bir bağlantısının bulunmadığını, tüzüğün onaylanmasının Ermenistan'ın güvenliğiyle ilgili olduğunu savundu.