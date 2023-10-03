Siyonist İsrail Rejimi Suriye’ye Saldırdı

Irak’ta onlarca kişinin ölümüne neden olan yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı.



Görüntülerde yangının çıkış anı ve sonrasında yaşanan panik kameralara yansıdı.



93 kişinin öldüğü yangında yaralanan 20 kişi ise tedavi için Türkiye’ye sevk edildi. Irak İçişleri Bakanı Abdulemir eş-Şammari, düğün salonundaki yangının "havai fişekler"den kaynaklandığını açıklamıştı.





Nijer'de Terör Saldırısı Yaşandı

Batı emperyalizmini, Fransa askerlerini ülkesinden kovan Nijer’de terör saldırısı yaşandı.



Ülkenin batısındaki Tapatul’da IŞİD terör örgütü ile mücadele eden güvenlik gücü hedef alındı. 100’den fazla teröristin patlayıcılarla gerçekleştirdiği saldırıda 29 Nijer askeri hayatını kaybetti. Nijer Savunma Bakanlığınca 3 gün ulusal yas ilan edilmesine karar verildi.



Başkanlık seçimlerine aylar kalan ABD’de eski başkan Donald Trump bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Evrakta sahtecilik yaparak ABD ve AB bankalarından yüksek kredi almak ve varlıklarını şişirmekle suçlandı. Donald Trump davayı ABD seçimlerine müdahele amaçlı cadı avı olarak nitelendirdi. İşin arkasında 2024’te başkan olmamı istemeyen Saros ve ekibinin olduğunu kaydetti.



AB ve NATO’nun küçük ama stratejik ülkesi Slovakya da son başkanlık seçimlerini Robert Fico kazandı.



AB’li siyasetçilerden peş peşe “endişeliyiz” açıklamaları geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın “solcu versiyonu” olarak tanımlanan Fico, Ukrayna yardımlarına, LGBT politikalarına karşı çıkıyor.



Moskova ile ilişkilerin normalleşmesini savunan Fico, ABD’nin Slovakya’da askeri üsler kurmasına izin veren güvenlik düzenlemelerini gözden geçirileceğini açıkladı.ES//6. Arşiv???

Mısır Aralık ayında Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek.



Mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, aday olacağını ilan etti. Sisi 2014 ve 2018 yıllarında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 97 oyla kazanmıştı.

İngiltere'de biyogaz tesisinde büyük bir patlama meydana geldi.



Oxfordshire kentinde gece gündüze döndü. İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada patlamanın biyogaz tesisine yıldırım isabet etmesi sonucu yaşandığı belirtildi. Binden fazla evin elektriğinin kesildiği patlamada can kaybı ya da yaralanan olmadığı açıklandı.



Uzay enkazıyla mücadele kuralını ihlal eden bir uydu şirketine ilk kez para cezası verildi.



ABD basını dün uzay enkazıyla mücadele kuralını ihlal eden bir uydu şirketine para cezası verildiğini duyurdu. Uzayı kirleten uydu şirketine 150 bin dolar para cezası kesildi.



Avustralya'da orman yangınları nedeniyle kasabalar boşaltıldı.



Yeni Güney Galler eyaletinde dün 85 yangın çıktığı bildirildi. Yangınlardan 46'sı söndürüldü, 39'unu söndürme çalışmaları ise devam ediyor.



Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıl dönümü olan Ulusal Gün ile Ay takvimine göre kutlanan geleneksel Güz Ortası Festivali kesişti. Milyonlarca Çinli tatil için yollara düştü.



Ülkede bu yılın en uzun “altın haftası” olarak tanımlanan tatil dönemi 29 Eylül-7 Ekim’i kapsıyor. Sadece 29 Eylül’de Çin demir yolları yaklaşık 20,1 milyon yolcu seferiyle tarihte ilk kez 20 milyonu aştı.