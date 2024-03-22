Polisliği bırakıp dünya turuna çıkan Türk gezgine Malezya'da işkence: "Başımda bıçak bilediler"

Polislik mesleğine büyük bir tutkuyla başlayan 31 yaşındaki Melih Bektaş, 10 yıllık süre sonunda işinden istifa ederek hayallerini gerçekleştirmek için yollara düştü.

Melih, yolculuğa çıkmadan önce bir miktar para biriktirdi. Yolculuğa çıkarken de yanında bütün kamera ekipmanları vardı. Gittiği ülkelerde geçici işler buluyordu. Bunlardan biri de drone ile video çekmek oldu. Hostel, sörf okulu gibi işletmelere drone ile video çekip hem ücretsiz konaklayıp hem de bu işten para kazanıyordu.

Melih Bektaş, Malezya'ya gittiği 3. gününde yine otostopla ülkenin bakanlıklarının bulunduğu bir bölgeye doğru yol aldı. İlk otostopu çektiğinde kendisini arabasına alan kişiyle çok güzel yol yaptılar ve hayat üzerine dolu dolu bir konuşma gerçekleştirdiler. Sonrasında Melih merkezi bir noktada indi. "İkinci yerde otostopa çıktığım mekan, HGS geçişlerinin altında aynı anda yüzlerce aracın geçtiği bir yerdi" diyen Melih, “Duran ilk 2 araca aynı istikamete gitmediğimiz için binmedim, 3'üncü araç ise beni bu gasp olayını yaşayacağım yere getiren genç bir çocuktu. Çocuk, ben arabaya bindiğim zaman sadece yol güzergahında 10 dakika bir arkadaşına uğrayıp para alacağını, vaktimin olup olmadığını sordu ve beni gideceğim adrese kadar bırakacağını söyledi. Ben de herhangi bir zaman sıkıntım olmadığını söyledim, beraber yol almaya başladık. Arabayı park ettiğinde şahıslarla karşılaştım ve uyuşturucu madde kullandıklarını gördüm. Bana da içmem için ısrarlı davranınca zaten bir şeylerin yanlış gittiğini anladım ve yakın bir arkadaşıma başıma bir şey gelebilme ihtimaline karşı konum attım” dedi.

Kaynak: sputniknews.com.tr