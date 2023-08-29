Polonya hastalığın pençesinde! Lejyoner hastalığı nedir?

Polonya’nın güneydoğusunda yayılan lejyoner hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi.

Polonya’nın güneydoğusunda lejyoner hastalığı yayılmaya devam ediyor. Rzeszow kentinde çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran ve lejyoner hastalığı teşhisi konulan kişi sayısı 150’ye ulaşırken, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi. Salgının Rzeszow kentinde tespit edilmesinin ardından sabotaj gerçekleştirilmiş olma ihtimali üzerine başlatılan inceleme hakkında konuşan Polonya Özel Hizmetler Koordinatörü Bakan Yardımcısı Stanislaw Zaryn, “Bir sabotajla karşı karşıya olduğumuza dair herhangi bir bilgi tespit etmedik” açıklamasını yaptı.

Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) tarafından yapılan açıklamada, legionella bakterisinin ilk görüldüğü Rzeszow kentinin Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunduğu, Ukrayna'ya silah sevkiyatı, insani yardım malzemesi gibi pek çok yardımın bu kent üzerinden gönderildiği belirtilmiş ve Rzeszow'un stratejik önemde olması nedeniyle buraya bir sabotaj gerçekleştirilmiş olma ihtimaline karşı inceleme başlatıldığı kaydedilmişti.



LEJYONER HASTALIĞI NEDİR?

Lejyoner hastalığı legionella pneumophila bakterisinin neden olduğu ciddi bir akciğer hastalığı olarak biliniyor. Söz konusu bakteriye maruz kalan çoğu kişi hastalığa yakalanmazken, 50 yaş üstü kişiler, kronik akciğer rahatsızlığı, böbrek ya da karaciğer yetmezliği olanlar, kanser hastaları, bağışıklık sistemi zayıf kişiler, diyabet hastaları ve sigara içenlerin hastalığa yakalanma oranı daha yüksek. Klima, jakuzili havuz, havalandırma sistemleri gibi sistemlerden solunum yoluyla bulaşan hastalık antibiyotik ile tedavi edilebilirken, risk grubunda bulunan hastaların ise yüzde 10'u hayatını kaybediyor.



