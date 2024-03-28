Putin F-16'lar konusunda uyardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den F-16 savaş uçakları konusunda ciddi bir uyarı geldi.

Vladimir Putin, Tver bölgesinde Rusya Savunma Bakanlığının ordu havacılık eğitim merkezini ziyaret etti. Putin burada Batı'nın Ukrayna'ya vermeyi planladığı F-16 savaş uçakları hakkında konuştu.

Rusya lideri, F-16'lar ve Ukraynalı pilotların eğitimi hakkında "Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16 model) uçakları da yok edeceğiz." dedi.

Putin, F-16 savaş uçaklarının nükleer silah taşıma kabiliyeti olduğuna dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı, bu uçaklarla mücadele ederken bunu hesaba katacaklarını belirtti.

Putin, Ukrayna’ya verilecek uçakların NATO havaalanlarından kullanılması halinde üçüncü ülkelerin havaalanlarında bu uçakların meşru hedef haline geleceğini ifade etti.

RUSYA'DAN KÖSTENCE AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ise NATO'nun Romanya'daki Köstence üssünü büyütmesiyle ilgili açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Romanya’daki üssün genişletilmesi, Kuzey Atlantik İttifakının Doğu Avrupa ve Karadeniz bölgesinin dizginsiz militarizasyonuna devam ettiğinin bir kanıtıdır" denildi. Rus Dışişleri, NATO üyelerinin Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlandığını kaydetti.

NATO, Mihail Kogalniceanu Hava Üssü’nün modernizasyonu için 2 buçuk milyar avro harcayacak ve büyütülmüş haliyle havalimanı, NATO'nun Avrupa'daki en büyük üssü olacak.