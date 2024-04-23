Putin ile Aliyev, Moskova'da buluştu! İşte liderlerin görüşmesinden öne çıkanlar

Rusya’nın başkenti Moskova önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi. İki lider bölgesel konuları ve ikili ilişkileri ele aldı.

Putin ile Aliyev, Moskova'da buluştu! İşte liderlerin görüşmesinden öne çıkanlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Moskova’da bir araya geldi. Putin ve Aliyev bölgesel güvenlik konularını masaya yatırdı.

Görüşmenin basına açık kısmında Putin, hükümetler arası komisyonun aktif olarak çalıştığını vurguladı. Rus lider, iki ülke arasındaki ticaret hakkında konuştu. Putin, iki ülke arasındaki ticari hacmin 4 milyar doların üstüne çıktığını söyledi. Azerbaycan’daki Rus yatırımların değerinin 6 milyar doları bulduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Rusya'nın Kafkasya bölgesinde güvenlik açısından kilit ülke olduğunu belirtti. Aliyev, Kuzey-Güney" uluslararası ulaşım koridoru projesi hakkında konuştu. Azerbaycan lideri, ulaşım koridoru için “Ülkelerimizi ve ortaklarımızı birleştiren, yük taşımacılığının güvenliği ve birçok ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından küresel öneme sahip olan bir proje." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin de Baykal-Amur demir yolu hattının inşaatına başlanmasının 50'nci yıl dönümü olduğunu ve Aliyev'in babası Haydar Aliyev'in geçmişte bu yolun inşa işlerini yönettiğini ifade etti.

İki lider daha sonra eski demir yolu çalışanları ve işçilerle bir araya geldi.

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