Putin ile Aliyev terör saldırısını görüştü

Rusya'nın başkenti Moskova'da, "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısında yüzlerce insan yaşamını yitirirken çok sayıda kişi de yaralandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

Aliyev, saldırıyı kınadığını belirterek ülkesi ve halkının, bu ağır dönemde Rusya ve Rus halkının yanında olduğunu kaydetti. Putin de taziye ve sergilediği dayanışma için Aliyev'e teşekkür etti.

Aliyev ve Putin, terörle mücadelede ortak çabaların gelecekte de sürdürüleceğini vurguladı.