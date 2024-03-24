Şehit Abdulkadir Akıncı son yolculuğuna uğurlandı

Araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Mehmet, annesi Meliha ve kardeşi Nehir Akıncı törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Abdulkadir Akıncı son yolculuğuna uğurlandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın araç kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurmuştu.

Şehit Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın cenazesi, Adıyaman'da, silah arkadaşlarının omuzunda Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi. Şehidin babası Mehmet, annesi Meliha ve kardeşi Nehir Akıncı törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan, Hüseyin Özhan, Mustafa Alkayış, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ile diğer ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Yeni Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.

Şanlıurfa'da suya kapılan 13 yaşındaki çocuk aranıyorŞanlıurfa'da suya kapılan 13 yaşındaki çocuk aranıyorYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# şehit # cenaze # Adıyaman
Çok Okunanlar
Kadir İnanır'dan kötü haber!
Kadir İnanır'dan kötü haber!
Erdoğan ile Mehmet Şimşek tartıştı mı?
Erdoğan ile Mehmet Şimşek tartıştı mı?
Ukrayna Kırım ve Belgorod'a saldırdı!
Ukrayna Kırım ve Belgorod'a saldırdı!
Gökhan Zan skandalında yeni gelişme
Gökhan Zan skandalında yeni gelişme
6 şehirde Kalkan-16 operasyonu!
6 şehirde Kalkan-16 operasyonu!
Öne Çıkanlar Erdoğan ve Murat Kurum'dan 31 Mart Yerel Seçim Büyük İstanbul Mitingi | ULUSAL HABER Erdoğan ve Murat Kurum'dan 31 Mart Yerel Seçim Büyük İstanbul Mitingi | ULUSAL HABER Putin: "Kimse Rusya'da zehirli nifak, panik ve anlaşmazlık tohumları ekmeyi başaramayacak" Putin: "Kimse Rusya'da zehirli nifak, panik ve anlaşmazlık tohumları ekmeyi başaramayacak"