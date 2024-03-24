Şanlıurfa'da suya kapılan 13 yaşındaki çocuk aranıyor

Şanlıurfa'da, Kırsal Yukarı Durmuşlar Mahallesi'nde Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken yükselen suya kapılan 13 yaşındaki Davut Kara'yı arama çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki köylülerin de destek olduğu çalışmalarda, dalgıç polisler su altında arama yaparken derenin akış yönüne göre arazi taraması da yapılıyor.

İki gün önce Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 3 kişi kurtarılmış, Davut Kara ise gözden kaybolmuştu.