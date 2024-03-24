Zorunlu kış lastiği için son hafta! Uygulama 1 Nisan'da sona eriyor

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona eriyor. Uzmanlar, kış lastiklerinin yazın kullanılmaması gerektiğini belirtiyor.

Zorunlu kış lastiği için son hafta! Uygulama 1 Nisan'da sona eriyor
Editör: Yasin Kerim Aşan

Bu kış İstanbul'da 25 Kasım 2023, Türkiye genelinde ise 1 Aralık 2023'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan'da sona erecek.

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans sergilemek için özel olarak üretilmesi dolayısıyla yaz mevsiminde kullanıldığında bu özelliğini kaybediyor.

Sıcak havalarda lastikler daha çok aşınacağı için erken aşınma, performans kaybı gibi sorunlara yol açıyor.

Mevsimsel değişikler nedeniyle çıkarılan araba lastiklerinin doğru koşullarda saklanması önem taşıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# zorunlu kış lastiği # Trafik
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