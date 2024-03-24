Güngören'de facianın eşiğinden dönüldü! Bütün bina tahliye edildi

İstanbul Güngören'de 6 katlı bir binanın 5. katı çöktü. Balkonu çöken dairede neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı, bina sakinleri tahliye edildi.

Güngören'de facianın eşiğinden dönüldü! Bütün bina tahliye edildi
Editör: Yasin Kerim Aşan

İstanbul'un Güngören ilçesinde 6 katlı bir binanın 5. katında çökme meydana geldi.

Merkez Mahallesi Refah Sokak'taki çökme saat 18.30 sıralarında yaşandı. 6 katlı binanın 5. katındaki dairede, önce balkondan sesler gelmeye başladı. Sonra balkonda çökme oldu.

Çöken balkondan düşen molozlar önce alt kattaki balkona, sonra sokakta park halindeki bazı araçlara zarar verdi.

Kat sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı, bina sakinleri tahliye edildi.

Yapılacak incelemelerin ardından, vatandaşların dairelerine girip girmeyeceklerine karar verilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # güngören
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