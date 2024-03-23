Putin: "Kimse Rusya'da zehirli nifak, panik ve anlaşmazlık tohumları ekmeyi başaramayacak"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Crocus'ta yaşanan terör saldırısına dair açıklamalar yaptı.

Putin: "Kimse Rusya'da zehirli nifak, panik ve anlaşmazlık tohumları ekmeyi başaramayacak"
Editör: Yağmur Biçen
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da yaşanan terör saldırısı sonrası 24 Mart'ı yas günü ilan ettiklerini açıkladı. 

"TERÖRİSTLER UKRAYNA SINIRINA GİRMEK ÜZEREYDİ"

İlk olarak acil servis ekiplerine ve özel kuvvetlere teşekkür eden Putin, "Teröristler yakalandıklarında Ukrayna sınırına girmek üzereydi. Bu saldırganlar kasıtlı olarak insanları öldürmek üzere hareket etti" dedi. 

"HİÇ KİMSE RUSYA'DA ZEHİRLİ NİFAK VE PANİK TOHUMLARI EKEMEZ!"

Putin, "Asıl mesele katliamının arkasında olanların yeni suçlar işlemesini engellemek. Moskova ve diğer bölgelerde terörle mücadelede ek önlemler alındı. Bu saldırıyı emir verenler cezalandırılacak, bizi kimse bölemez, birlik olacağız. Rusya, terör saldırısını hazırlayan herkesi tespit edip cezalandıracak. Rusya en zorlu sınavlardan her zaman daha da güçlenerek çıktı ve şimdi de öyle olacak.

Crocusa'daki terör saldırısı bir zamanlar Nazilerin yaptığı gibi, göstermelik bir infaz ve kanlı bir gözdağı eylemidir. hiç kimsenin Rusya'da zehirli nifak, panik ve anlaşmazlık tohumları ekmeyi başaramayacak."

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