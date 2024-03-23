Pakistan Günü Ankara'da büyük bir coşkuyla kutlandı!

Ankara Büyükelçiliği'nde Pakistan Milli Günü geleneksel bir heyecan ve coşkuyla kutlandı.

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, davetliler ve Pakistan topluluğunun huzurunda Pakistan bayrağını milli marş eşliğinde göndere çekti. Bu vesileyle Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nın özel mesajları okundu.



Dinleyicilere hitap eden Büyükelçi Junaid, Pakistan Günü'nün tarihi öneminin altını çizdi. Pakistan Günü'nün, kurucu ataların alt kıtadaki Müslümanlar için bağımsız bir vatan kurmak için yaptıkları büyük fedakarlıkların bir hatırlatıcısı olduğunu vurguladı. Bu günün, Pakistan'ın kuruluşunun gerçek hedeflerine olan bağlılığımızı yenileyerek Pakistan'ın kurucu liderlerine saygı duruşunda bulunma günü olduğunu belirtti. Pakistan'ı barış, ilerleme ve insanlık onurunun sacayağı haline getirme konusundaki kararlılığımızı yeniden teyit etmemiz gerektiğini de sözlerine ekledi.





Büyükelçi Junaid, Pakistan ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarına dikkat çekerek, kardeşlik ilişkilerimizin yüzyıllar öncesine dayandığını vurguladı. Tebrik mesajları gönderen ve Asya'yı Avrupa'ya bağlayan İstanbul Boğazı üzerindeki köprüleri Pakistan bayrağının renginde aydınlatarak Pakistan Günü kutlamalarına katılan Türk liderlerine ve halkına teşekkür etti.



23 Mart Pakistan tarihinde bir dönüm noktasıdır. 1940 yılında bu gün, daha sonra Pakistan Kararı olarak anılacak olan ve alt kıtadaki Müslümanlar için ayrı bir devlet talep eden Lahor Kararı kabul edildi. 23 Mart 1940'ta kurulan bu hayal, 14 Ağustos 1947'de Pakistan'la gerçeğe dönüştü.