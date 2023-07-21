Putin'den Polonya'ya uyarı! "Stalin'in hediyesini hatırlatacağız"

Rusya'da Güvenlik Konseyi, çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da devam eden askeri operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

PUTİN'DEN POLONYA'YA SERT UYARI!

Yaptığı konuşmada, Polonyalı liderlerin NATO şemsiyesi altında koalisyon kurmak ve Ukrayna'daki çatışmaya müdahale etmek istediğini ifade eden Putin'den Polonya'ya sert bir uyarı geldi.

Polonya’nın, Ukrayna’ya askeri birlikler göndermeyi planladığına dair raporlar gördüğünü aktaran Putin şunları söyledi:

- Polonyalı liderlere gelince, muhtemelen NATO şemsiyesi altında bir koalisyon kurmayı ve daha sonra kendileri için büyük bir parçayı koparmayı planlıyorlar. İnanışlarına göre, tarihi topraklarını yani bugünün Batı Ukrayna'sını geri kazanmak için Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahale etmeyi bekliyorlar. Belarus toprakları için de hayal kurdukları biliniyor.

"BUNU UNUTTULAR MI? ONLARA HATIRLATACAĞIZ!"

Polonya’nın batıdaki topraklarının Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in hediyesi olduğunu söyleyen Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

- Polonya, Sovyetler Birliği sayesinde, Stalin'in yaklaşımı sayesinde Batı'da önemli topraklar, Almanya’dan toprak aldı. Günümüz Polonya'sının batı toprakları, Stalin'in Polonyalılara armağanıdır. Varşova'daki arkadaşlarımız bunu unuttular mı? Onlara hatırlatacağız!

"ELİMİZDEKİ TÜM İMKANLARLA BUNA YANIT VERİRİZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açıklamalarında Belarus2un Rusya için bir müttefik olduğunun da altını çizdi.

Belarus'a karşı saldırganlığın Rusya'ya karşı saldırganlık anlamına geldiğini belirten Putin şu ifadeleri kullandı: