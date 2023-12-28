Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: "Zafere Yakınız"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşını ABD'ye boyun eğen Almanya'nın başlattığını söyledi. Neonazilere geçit verilmeyeceğini kaydeden Lavrov, "Zelenskiy Ukrayna halkına ihanet etti" dedi.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: "Zafere Yakınız"

 Filistin direnişine de değinen Rus Bakan, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını ABD'nin engellediğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2023'ün son günlerinde dış politika gündemine dair peş peşe açıklamalar yaptı. Lavrov, Ukrayna Özel Harekatı'nda zaferin yakın olduğunu, Neonazilerin yenileceğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı'nın en dikkat çeken vurgusu Ukrayna'yı savaşa sürükleyen batı ülkesinin Almanya'nın olduğunu açıklamasıydı. Tüm Avrupa'nın tam teslimiyetle ABD kontrölünde olduğununun altını çizen Lavrov, savaşı İngiltere'nin istemediğini, Almanya'nın başlattığını söyledi.

Lavrov'a Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış planı soruldu. Rus Bakanın yanıtı, "Zelenskiy'nin formülü hastalıklı hayal gücünün ürünü" oldu. Kiev'in 2019'dan Fransa ve Alman hükümetlerini de kandırdığını söyledi. "Zelenskiy halkına ihanet etti" dedi.

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# lavrov # Belarus Dışişleri Bakanlığı
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