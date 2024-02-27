Rus ordusu Donetsk'teki bir yerleşim yerini daha kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Avdiyivka yönünde Severnoye yerleşim biriminin Rus ordusu tarafından kontrol altına alındığını belirtti. Yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Ukrayna'daki özel askeri operasyonlarına ilişkin bilgi verildi. Operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, Avdiyivka yönünde Severnoye yerleşim birimini kurtararak pozisyonlarını güçlendirdi." denildi.

Donetsk bölgesinde ABD üretimi "Abrams" dahil 2 tankın yok edildiği ve Ukrayna'ya ait "SU-25" savaş uçağı ile 69 İHA'nın vurulduğu açıklandı. "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 575 uçak, 267 helikopter, 13 bin 523 İHA, 474 hava savunma füze sistemi, 15 bin 252 tank ve zırhlı araç, 1226 çok namlulu roketatar, 8 bin 176 obüs ve havan topu ile 19 bin 138 özel askeri araç imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Donetsk bölgesinde, şubat ortasından bu yana Avdiyivka kentinin yanı sıra Pobeda ve Lastoçkino yerleşim birimleri Rus ordunun kontrolüne geçti.