Rusya BMGK'yi Acil Toplantıya Çağırdı

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırması sonrası Rusya, BMGK'den acil toplantı talep etti.

Rusya BMGK'yi Acil Toplantıya Çağırdı
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ABD ve İngiltere, Filistin'e destek veren Yemen'e saldırı başlattı. Kızıldeniz'de İsrail'e yardım eden ülkelerin gemilerinin geçişlerine izin vermeyen Yemen'e karşı daha önce koalisyon çağrısı yapan ABD, dün Yemen'e saldırılardığını açıkladı. Saldırılar sonrası Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı.

Rusya'dan BMGK'ye Acil Toplantı Çağrısı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili BMGK'nin 12 Ocak'ta acil toplanmasını talep etti." ifadelerine yer verildi.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

ABD ve İngiltere Yemen'de Hava Saldırısı BaşlattıABD ve İngiltere Yemen'de Hava Saldırısı BaşlattıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yemen # rusya # bmgk
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