Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Venezuela'da: ABD ve AB'ye yaptırım mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevkidaşı Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile başkent Karakas'taki Sarı Saray'da bir araya geldi.

Başbaşa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki Bakan, ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gil, Lavrov'a ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, iki ülke arasındaki stratejik ittifakı güçlendirmenin yanı sıra enerji, tarım, eğitim, ulaşım ve yatırım konularının ele alındığını bildirdi.

Venezuela ile Rusya arasındaki ikili anlaşmalara değinen Gil, "İki ülke arasında 300'den fazla anlaşma imzaladık. Bugün Dışişleri Bakanı Lavrov ile daha önce konuştuğumuz konuları gözden geçirdik ve özellikle enerji konusunu çok önemsiyoruz. " ifadesini kullandı.

Gil, tek taraflı baskıcı politikaları her zaman kınayacaklarını belirterek, "ABD, çok sayıda taahhütte bulunmasına rağmen ekonomimize saldırdı ve boğmak için de sistematik bir politika uyguladı. Venezuelalılar arasındaki diyalog kanallarını kolaylaştıracağım diye tam tersini yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

"YAPTIRIMLARIN GEVŞEDİĞİNE DAİR PEK BİR ŞEY GÖRMEDİK"

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Venezuela'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını hatırlatan Gil, "Yaptırımların gevşediğine dair pek bir şey görmedik, ekonomik toparlanma Venezuelalıların kendi çabasının bir sonucudur. Tüm yaptırımların kaldırılması için ABD ve Avrupa'ya ısrarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Gil, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, ilişkilerin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Lavrov da iki ülke ticari iş birliğinin geliştirilmesine yönelik politikalar uyguladıklarını anlatarak, Venezuela'nın dünyadaki en güvenilir ortaklardan biri olduğunu belirtti.

Venezuela'ya yönelik yaptırımlara tepki gösteren Lavrov, "Uluslararası arenada iş birliği yapıyoruz, halkların eşitliği, kendi kaderini belirleme hakkının korunması konusunda benzer tutumlarımız var. Bugün batı ülkelerinin, dünyanın diğer bölgelerindeki bağımsız yönetimlere karşı birçok girişimde bulunma nedenini çok iyi anlıyoruz. Bu sebeple yasadışı ve şantaja karşı ortak çaba geliştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

"VENEZUELA İLE SON DERECE ZENGİN BİR AJANDAMIZ VAR"

Lavrov, "Batılı mevkidaşlarımızın şantajına, kaprislerine bağlı olmayan ve ekonomilerimizi güçlendirecek somut projelerimiz var. Nikaragua ve Küba liderleriyle de aynı şekilde konuşacağız ve ilişkileri geliştireceğiz. Venezuela ile son derece zengin bir ajandamız var." dedi.

Çok kutuplu dünya düzeninde kendi birliklerini kurma hakkını koruyan birçok ülke olduğunu vurgulayan Lavrov, bu ülkelerin hedeflerine ulaşması için onlara yardımcı olacaklarını bildirdi.

Lavrov, yasa dışı yaptırımlar karşısında Venezuela'ya yönelik Rusya desteğini yineleyerek, "Venezuela ekonomisinin, ABD ve batılı aktörlerin baskılarından bağımsız olarak kendi ayakları üzerinde durması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Deneyimlerimizin Venezuela için çok faydalı olacağına inanıyorum zira bize karşı uygulanan yaptırımlar da çok büyük." şeklinde konuştu.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un gün içinde Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile de bir araya geldiği bilgisi paylaşıldı.