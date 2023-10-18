Rusya Savunma Bakanı: "Belarus İle Batı Sınırlarımızı NATO'ya Karşı Güçlendiriyoruz"

Rusya'dan "Belarus ile batı sınırlarımızı NATO’ya karşı güçlendiriyoruz" açıklaması geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, tehditlere karşı uygun tedbir aldıklarını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı: "Belarus İle Batı Sınırlarımızı NATO'ya Karşı Güçlendiriyoruz"
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin ile bir araya geldi.

Şoygu, Belarus’un Rusya’nın stratejik ortağı ve güvenilir bir müttefiki olduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanı, geçen yıl şubat ayından bu yana Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerindeki NATO askeri birliklerin sayısının 30 bin kişiyi aştığı söyledi, bunların yarısından fazlasının ABD askeri olduğuna dikkati çekti.

F-16 taktik savaş uçaklarının Kiev'e verilmesi konusunun pratik bir düzeye taşındığını, gelecek yıl teslimatların beklendiğini bildiren Şoygu, "Bu tehditlere karşı uygun tedbirleri alıyoruz ve batı sınırlarımızı güçlendiriyoruz." dedi.

# belarus # rusya # nato
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