Rusya Ukrayna savaşından onlarca savaş aracı ele geçirdi! Savaş araçları sergi malzemesi oldu

Farklı ülkelerden ele geçirilen Batılı ekipmanlar, Rusya'nın Patriot Parkı sergisine getirildi. Dünya'nın ünlü ordularının ekipmanları ise sergiyi gezenleri etkiledi.

RUSYA UKRAYNA'DA ELE GEÇİRDİĞİ SAVAŞ EKİPMANLARINI SERGİLEDİ

Rusya aylardır süren savaş sonucunda Ukrayna'dan birçok NATO devletine ait araçları ele geçirmeye devam ediyor. Ele geçirilen ekipmanlar ise şöyle:

1- (FRANSA AMX-10RC)

2- (İSVEÇ CV9040C)

3- (FİLANDİYA XA-180)

4- (AVUSTRALYA BUSHMASTER)

5- (İNGİLTERE HUSKY TSV)

6- (İNGİLTERE AT 105)

7- (İNGİLTERE MASTİFF PPV)



NATO MÜHİMMATLARI DA VAR MI?

Rusya'nın ele geçirdiği mühimmatlar arasında NATO ait birçok askeri aracında olduğu açıkça görülüyor. NATO üyesi olmayan Ukrayna için ise bu kadar NATO mühimmatına sahip olması akıllara çeşitli soruları getiriyor.