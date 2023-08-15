Rusya Ukrayna savaşından onlarca savaş aracı ele geçirdi! Savaş araçları sergi malzemesi oldu

Rusya savaş ganimetlerini sergilemeye devam ediyor. Onlarca aracı Rusya'nın sergiye açması dünya gündemine oturdu.

Rusya Ukrayna savaşından onlarca savaş aracı ele geçirdi! Savaş araçları sergi malzemesi oldu
Editör: Mustafa Çakır
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Farklı ülkelerden ele geçirilen Batılı ekipmanlar, Rusya'nın Patriot Parkı sergisine getirildi. Dünya'nın ünlü ordularının ekipmanları ise sergiyi gezenleri etkiledi. 

RUSYA UKRAYNA'DA ELE GEÇİRDİĞİ SAVAŞ EKİPMANLARINI SERGİLEDİ

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Rusya aylardır süren savaş sonucunda Ukrayna'dan birçok NATO devletine ait araçları ele geçirmeye devam ediyor. Ele geçirilen ekipmanlar ise şöyle:

Rusya Ukrayna savaşından onlarca savaş aracı ele geçirdi! Savaş araçları sergi malzemesi oldu - Resim : 2

1- (FRANSA AMX-10RC)

Rusya Ukrayna savaşından onlarca savaş aracı ele geçirdi! Savaş araçları sergi malzemesi oldu - Resim : 3

2- (İSVEÇ CV9040C)

Rusya Ukrayna savaşından onlarca savaş aracı ele geçirdi! Savaş araçları sergi malzemesi oldu - Resim : 4

3- (FİLANDİYA XA-180)

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Rusya Ukrayna savaşından onlarca savaş aracı ele geçirdi! Savaş araçları sergi malzemesi oldu - Resim : 6

4- (AVUSTRALYA BUSHMASTER)

Rusya Ukrayna savaşından onlarca savaş aracı ele geçirdi! Savaş araçları sergi malzemesi oldu - Resim : 7

5- (İNGİLTERE HUSKY TSV)

Rusya Ukrayna savaşından onlarca savaş aracı ele geçirdi! Savaş araçları sergi malzemesi oldu - Resim : 8

6- (İNGİLTERE AT 105)

Rusya Ukrayna savaşından onlarca savaş aracı ele geçirdi! Savaş araçları sergi malzemesi oldu - Resim : 9

7- (İNGİLTERE MASTİFF PPV)
 

NATO MÜHİMMATLARI DA VAR MI?

Rusya'nın ele geçirdiği mühimmatlar arasında NATO ait birçok askeri aracında olduğu açıkça görülüyor. NATO üyesi olmayan Ukrayna için ise bu kadar NATO mühimmatına sahip olması akıllara çeşitli soruları getiriyor.

 

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