'Nur Cemaati' kodlu bir dosya silinmiş! Karlov suikastinde yeni gelişmeler

Son günlerde gündeme sıkça gelen 'Nur Cemaati' üzerine yeni gelişmeler olmaya devam ediyor. Ankara'da suikaste uğrayan Andrey Karlov suikastine dair yeni gelişmeler açıklandı. İşte tüm detaylar...

TETİKÇİNİN BİLGİSAYARINDA 'NUR CEMAATİ' DOSYASI SİLİNMİŞ



Suikasta ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, eylemde doğrudan ya da dolaylı bağı bulunan 28 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı, söz konusu iddianamede tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın sözde "mahrem imam" Şahin Söğüt ile kanlı saldırıdan yaklaşık 10 gün önce görüşüp eyleme dair yerine getirmesi gereken talimatları aldığı belirlendi.



Suikast ile ilgili olarak o tarihlerde Türkiye’ye gelen güvenlik ataşesi, savcı, adli tıp uzmanları ve acil durum bakanlığı yetkililerinden oluşan Rus heyet, tetikçinin bilgisayarındaki silinen dosyaları tespit etmiş, Altıntaş'ın dizüstü bilgisayarında “Fetullah Gülen” kodlu 2 dosya, “Hizmet” ibareli 690 dosya, “Nur Cemaati” adıyla kodlanan 1 dosyanın silindiği ortaya çıkarılmıştı.

Son günlerde Nur Cemaati ve FETÖ ilişkisine yönelik haberlerinin doğruluğunu kanıtlar nitelikte olup olmadığı soru işareti olarak karşımıza çıkıyor.