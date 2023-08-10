Bedirhan Önem'in FETÖ üyeliğini mahkemeden saklamışlar! Öğretim üyelerinden Aydınlık'a özel açıklamalar
Aydınlık Gazetesi, FETÖ üyeliği mahkeme kararıyla sabit olan Bedirhan Önem’in Şırnak Üniversitesinden ilişiğinin kesilmesiyle ilgili davada, üniversite tarafından mahkemeye sunulan savunmasına ulaştı. Üniversitenin savunmasında, Bedirhan Önem’in FETÖ üyeliği ile ilgili tek kelime yer almadı.
Şırnak Üniversitesi, Bedirhan Önem’in FETÖ üyeliğini mahkemeden sakladı.
Şırnak Üniversitesinin, FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hüküm giyen Bedirhan Önem’in sözleşmesinin yenilenmemesi ile ilgili savunması mahkemeye ulaştı. Mardin 2. İdare Mahkemesine sunulan 3 sayfalık savunmada, Bedirhan Önem’in terör örgütü üyeliği ile ilgili tek kelime yer almadı.
Şırnak Üniversitesi, Bedirhan Önem’in sözleşmesini yenilenmesi yönünde dilekçesi olmadığını öne sürerek kendini savundu. Savunmada, teamüller gereği öğretim üyelerinin sözleşme süresinin bitiminde dilekçe vererek yenilenmesini talep etmesi gerektiği belirtildi.
Konuyla ilgili Aydınlık gazetesine konuşan kaynaklar, “Ortalık yatıştıktan sonra Bedirhan Önem’i üniversiteye yeniden almak amaçlı sinsi bir plan yürütüldü. Önce kamuoyu baskısı hafifletilecek, ardından da Önem mahkeme kararı ile geri döndürülecekti.” dedi.
Kaynaklar, Bedirhan Önem’in üniversite yönetimince korunduğunu, bu durumun Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış döneminde de devam ettiğini belirtti.
Aydınlık'a açıklama yapan öğretim üyeleri de Rektör Alkış’ın Bedirhan Önem’i nasıl koruduğunu şu sözlerle anlattı:
- Rektör, Önem’i adım adım göreve döndürmeye çalışıyor. Rektörlüğün avukatının Bedirhan Önem'e karşı yaptığı savunmanın altı boş. Suçları ve hakkındaki yargı kararlarına rağmen üniversitede alenen korunması ve aylarca maaş ve sigortasının kanuna aykırı bir şekilde ödendiği gerçeği gözlerden saklanıyor. Bu, yargıyı yanlış yönlendirerek FETÖ hükümlüsü Önem’i üniversiteye geri döndürmeye yönelik sinsi bir plandır. Bugüne kadar her skandalı seyreden YÖK'ün bu sinsi planı bozması gerekir.