Bedirhan Önem'in FETÖ üyeliğini mahkemeden saklamışlar! Öğretim üyelerinden Aydınlık'a özel açıklamalar

Şırnak Üniversitesi, Bedirhan Önem’in FETÖ üyeliğini mahkemeden sakladı.

Şırnak Üniversitesinin, FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hüküm giyen Bedirhan Önem’in sözleşmesinin yenilenmemesi ile ilgili savunması mahkemeye ulaştı. Mardin 2. İdare Mahkemesine sunulan 3 sayfalık savunmada, Bedirhan Önem’in terör örgütü üyeliği ile ilgili tek kelime yer almadı.

Şırnak Üniversitesi, Bedirhan Önem’in sözleşmesini yenilenmesi yönünde dilekçesi olmadığını öne sürerek kendini savundu. Savunmada, teamüller gereği öğretim üyelerinin sözleşme süresinin bitiminde dilekçe vererek yenilenmesini talep etmesi gerektiği belirtildi.

Konuyla ilgili Aydınlık gazetesine konuşan kaynaklar, “Ortalık yatıştıktan sonra Bedirhan Önem’i üniversiteye yeniden almak amaçlı sinsi bir plan yürütüldü. Önce kamuoyu baskısı hafifletilecek, ardından da Önem mahkeme kararı ile geri döndürülecekti.” dedi.

Kaynaklar, Bedirhan Önem’in üniversite yönetimince korunduğunu, bu durumun Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış döneminde de devam ettiğini belirtti.

Aydınlık'a açıklama yapan öğretim üyeleri de Rektör Alkış’ın Bedirhan Önem’i nasıl koruduğunu şu sözlerle anlattı: