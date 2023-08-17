Rusya Ukrayna'ya ait mühimmat trenini havaya uçurdu!

Rusya Ukrayna ve NATO'ya karşı mücadelesine devam ediyor. Mühimmat depolarını havaya uçurdu. Detaylar haberimizde..

Rusya Ukrayna'ya ait mühimmat trenini havaya uçurdu!
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Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipro bölgesindeki Mejevaya tren istasyonunda bulunan Ukrayna ordusuna ait mühimmat dolu trenin havaya uçurulduğunu duyurdu.

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA BAŞARILI OPERASYON!


Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Donetsk istikametinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaliznyanskoye, Staromikhailovka ve Krasnogorovka Dnipro bölgesinde ise Mezhevaya istasyonunda bulunan Ukrayna ordusuna ait mühimmat dolu trenin füzeyle vurularak imha edildiği aktarıldı. Ukrayna’nın Donetsk istikametinde 310 askerinin öldürüldüğü, 1 tank, 3 zırhlı savaş aracı, 9 motorlu araç ve bir D-20 obüsünü kaybettiği vurgulandı.

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