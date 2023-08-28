Rusya'dan Fukuşima tepkisi! Zaharova çevre örgütlerinin sessiz kalmasını eleştirdi

Japonya'da 2011 yılında 9 büyüklüğünde deprem ve tsunami olmuştu. Deprem sonrası Fukuşima Nükleer Santrali'nde bir kaza meydana gelmişti. Kaza sonrası kullanılmaz hâle gelen santralde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun denize dökülmesi kararı alındı. Santralın işletmecisi TEPCO arıtılmış radyoaktif suyun denize tahliyesine başladı. Duruma çevre örgütlerinden ses çıkmamasına ise Rusya'dan tepki geldi.

ZAHAROVA ÇEVRE ÖRGÜTLERİNİ ELEŞTİRDİ

Telegram hesabından bir gönderi paylaşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkanı Mariya Zaharova, Fukuşima'da arıtılmış radyoaktif suyun denize boşaltılmasına çevre örgütlerinin sessiz kalmasını eleştirdi. Zaharova yaptığı açıklamada, "Ama şimdi ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Fukuşima'dan yaklaşık 1.5 milyon ton radyoaktif suyun dünya okyanuslarına salınması. Trityumun yanı sıra karbon-14, potasyum-40, stronsiyum-90, iyot-129, sezyum ve plütonyum izotoplarıyla kirlenmiş zehirli deniz suyu" dedikten sonra sözlerine şu şekilde devam etti:

- Peki neler oluyor? İşte "çevre" örgütlerinin web sitelerinden ekran görüntüleri. Günlerdir trityum suyunda yüzen Pasifik Okyanusu'ndaki balıklar kadar sessizler.

- ABD'de son on yılın en büyük petrol sızıntısı meydana geldiğinde Greenpeace ve WWF çenelerini kapalı tutmuştu. Şimdi de sessizler. Her yerde bulunan Greta Thunberg bile tek bir kınama sözcüğü kullanmadan haberlere sıradan bir link vermekle yetindi. Bu arada, Fukuşima'dan boşaltılan su tankları bu şekilde görünüyor. Telsiz/kimyasal koruyucu giysili adama dikkat edin.

- Acaba bugünlerde dünyanın önde gelen çevre örgütlerinin sessizliğinin değeri nedir? Yoksa sadece baskı mı görüyorlar?

İşte Zaharova'nın paylaştığı çevre örgütlerinin web sitelerinin ekran görüntüleri: