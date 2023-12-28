Rusya'dan Gaz Merkezi Açıklaması!

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'de gaz merkezi kurulmasına yönelik projede yol haritasının yakın zamanda onaylanacağını söyledi. Novak, projenin 2024'ü yılında hayata geçebileceğine işaret etti.

Rusya'dan Gaz Merkezi Açıklaması!

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 2024 yılında Türkiye'de gaz merkezinin kurulabileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Rus basınına enerji sektöründeki gelişmelere yönelik açıklamalar yaptı.

Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezine ilişkin konuşan Novak, 2024 yılını işaret etti.

- Ortaklarımızla uygun bir yol haritasının hazırlanması konusunda anlaştık ve bu da yakın zamanda onaylanacak. Türkiye’de bir elektronik platform ve merkez kurmak için yararlı olacağından eminim. Projenin 2024’te hayata geçmeye başlamasını umuyoruz.

Novak, Türk ortakların yakın zamanda St. Petersburg'u ziyaret edeceğini de belirtti.

12 Şehidin Verildiği Saldırı Nasıl Yapıldı? Bakanlık Kaynakları Açıkladı12 Şehidin Verildiği Saldırı Nasıl Yapıldı? Bakanlık Kaynakları AçıkladıGündem
# rusya # doğal gaz # türkiye
Çok Okunanlar
Sakarya'da Katliam Gibi Zincirleme Kaza!
Sakarya'da Katliam Gibi Zincirleme Kaza!
BİM'de 29 Aralık ve 2 Ocak İndirimleri Başlıyor!
BİM'de 29 Aralık ve 2 Ocak İndirimleri Başlıyor!
İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? İstanbul'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? İstanbul'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum... Benzin, Motorin, LPG Kaç TL?
Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum... Benzin, Motorin, LPG Kaç TL?
Öne Çıkanlar Hamas, İsrail askerlerini yok etti! İsrail savaşı kaybettiğini kabul etti Hamas, İsrail askerlerini yok etti! İsrail savaşı kaybettiğini kabul etti Osman Pamukoğlu Kimdir? Osman Pamukoğlu Kimdir?