Rusya'dan Gaz Merkezi Açıklaması!

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 2024 yılında Türkiye'de gaz merkezinin kurulabileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Rus basınına enerji sektöründeki gelişmelere yönelik açıklamalar yaptı.

Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezine ilişkin konuşan Novak, 2024 yılını işaret etti.

- Ortaklarımızla uygun bir yol haritasının hazırlanması konusunda anlaştık ve bu da yakın zamanda onaylanacak. Türkiye’de bir elektronik platform ve merkez kurmak için yararlı olacağından eminim. Projenin 2024’te hayata geçmeye başlamasını umuyoruz.