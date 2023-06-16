Rusya'dan Kuzey Akım sabotajı açıklaması: "Arkasında bir devlet yapısının olduğu çok açık"

Rus gazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım Doğal gaz boru hattına Eylül 2022'de düzenlenen sabotaj, büyük hasara yol açmıştı.

İsveç, Almanya ve Danimarka'nın yürüttüğü ulusal soruşturmalar sonuç vermezken, Rusya, sabotajın bağımsız bir şekilde soruşturulması talebini yineledi.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Dimitri Polyanskiy, sabotajın sorumlularının hala tespit edilememesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Sabotajın ardında bir devlet yapısının olduğu çok açık." diyen Polyanskiy, saldırının uluslararası bir sabotaj olduğunu ve uluslararası bağımsız uzmanlar tarafından soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Amerikan Washington Post gazetesi, geçtiğimiz günlerde, Kuzey Akım sabotajından Ukrayna özel harekat kuvvetlerinden oluşan 6 kişilik bir ekibin sorumlu olduğunu yazmış. CIA’nın, Avrupalı bir istihbarat servisi aracılığıyla sabotaj bilgisini aylar öncesinden elde ettiğini bildirmişti.

Benzer iddialar, Belçika ve Almanya basınında da yer almış; bazı Avrupa ülkelerinin CIA aracılığıla saldırıdan haberdâr olduğu belirtilmişti.