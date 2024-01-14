Sahile vurmuş halde bulundu! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Sahilde yürüyüş yaparken ayağına bir cisim takılan kadın cismin ne olduğuna anlam veremedi. Ucu bir beyni anımsatan sopa görüntüsündeki canlının ne olduğunu anlayamayan turist cep telefonuyla fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan paylaştı...

Sahile vurmuş halde bulundu! Kimse ne olduğunu anlayamadı
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MyNet'te yer alan habere göre, sosyal medyadan bir turist kadın tarafından paylaşılan bir canlıya ait görüntü sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Avustralya'nın Victoria eyaletindeki bir sahilde yürüyüş yapan kadın ayağına takılan canlıyla şaşkına döndü. Bir çizgi film karakteri ya da iç organı anımsatan canlının görüntüsünü paylaşan kadın dikkatleri çekti.

Sahile vurmuş halde bulundu! Kimse ne olduğunu anlayamadı - Resim : 1

UZMANLAR AÇIKLADI

Sosyal medyadan kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu gönderide canlının ne olduğuna ilişkin fikirler de öne atıldı. Dusty Neal Henderson adında bir doğa bilimci sosyal medyadaki spekülasyonlara son noktayı koydu. Henderson, bu yaratığın Pyura pachydermatina, yani "deniz lalesi" olduğunu ve genellikle kıyı bölgelerindeki sularda yaşadığını ifade etti.

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# avusturalya
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