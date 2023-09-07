Şehre inen devasa ayı korkuya neden oldu!

Meksika’nın kuzeyinde yer alan Nuevo Leon eyaletinde sokaklara inen devasa bir ayı bölge halkında korkuya neden oldu. Uzmanlar bu durumu ayıların yaşam alanlarına çok yakın olduklarından kaynaklandığını söyledi.

Şehre inen devasa ayı korkuya neden oldu!
Şehre inen devasa ayı korkuya neden oldu!
Editör: Süleyman Daban
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Meksika’nın kuzeyinde yer alan Nuevo Leon eyaletinde sokaklara inen devasa bir ayı bölge halkında korkuya neden oldu.
Meksika’nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinde devasa bir ayı eyaletin başkenti Monterrey şehri sokaklarına indi. Amerikan kara ayısı olarak bilinen büyük ve siyah renkli ayının evlerin arasında dolaştığını gören bölge halkı büyük korku yaşarken, bazı vatandaşlar ayının görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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İhbar üzerine harekete geçen Eyalet Sivil Koruma ekipleri ayıyı yakalamak için bölgeye geldi. Ayıyı bir parkta dolaşırken bulan ekipler, ayıyı araçlarıyla kovalayarak şehrin dışındaki ıssız bir arazide yakaladı.
Görgü tanıkları devasa büyüklükteki ayının sokakta dolaştığı sırada çöp tenekelerini kurcaladığını söyledi. Yetkililer ise ayının büyük ihtimalle yiyecek aramak için şehre indiğini ifade ederken, bu tür durumlarda derhal acil durum hattına haber verilmesi, ayılardan uzak durulması, yiyecek verilmemesi ve fotoğraf çekilmemesi konularında vatandaşları uyardı. Uzmanlar bu durumun, ayıların yaşam alanına çok yakın yerlerde yerleşim bölgelerinin kurulması nedeniyle yaşandığını söylüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# dünya # meksika
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