Şİ Cinping ile Maduro Pekin'de görüştü

Venezula Devlet Başkanı Nicolas (NİKOLAS) Maduro Çin'de. Maduro 8-14 Eylül tarihlerinde Çin'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Maduro ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping çarşamba günü Pekin'de bir araya geldi.

Şi, Maduro'yu Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda tören ile karşıladı. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Şİ CİNPİNG İLE MADURO PEKİN'DE GÖRÜŞTÜ



İki Devlet Başkanı, Çin-Venezuela ilişkilerinin her koşulda geçerli bir stratejik ortaklığa yükseltildiğini duyurdu. Çin ve Venezuela'nın birbirine güvenen iyi dostlar ve ortak kalkınma için iyi ortaklar olduğuna işaret eden Şi, iki ülke arasında her koşulda stratejik ortaklık kurulmasının iki ülke halkının ortak beklentilerini karşıladığını ve tarihi gelişimin genel eğilimine uygun olduğunu söyledi.



Şi konuşmasında "Çin, Venezuela'nın ulusal egemenliğini, ulusal onurunu ve ve Venezuela'nın dış müdahaleye karşı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye devam edecektir." dedi. Maduro ise Çin'e iyi dileklerini iletti, ülkenin hızlı gelişimini selamladı ve Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Maduro, " Çin'in bir süper güç haline geldiğine, barışa ve tüm insanlığın refah ve işbirliğine kendini adamış bir süper güç olduğuna şahit oldum." ifadelerini kullandı. Maduro Çin ziyaretine Çin'in güneyindeki Guangdong Eyaletinin teknoloji merkezi Shenzhen'de (ŞENZEN) başladı. Venezuela Devlet Başkanı Pekin'e varmadan önce Şangay ve Shandong'un (ŞANDONG) Jinan (Cinan) kentlerini de ziyaret etti.