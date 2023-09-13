Şİ Cinping ile Maduro Pekin'de görüştü

Kim Jong-Un (KİM YONG UN), Rusya'da Putin ile görüşürken Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Çin'e bir resmi ziyaret gerçekleştirdi. Maduro Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de görüştü.

Şİ Cinping ile Maduro Pekin'de görüştü
Son Güncelleme:

Venezula Devlet Başkanı Nicolas (NİKOLAS) Maduro Çin'de. Maduro 8-14 Eylül tarihlerinde Çin'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Maduro ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping çarşamba günü Pekin'de bir araya geldi.
Şi, Maduro'yu Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda tören ile karşıladı. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

ABD petrol fiyatı tahminini yükselttiABD petrol fiyatı tahminini yükselttiEkonomi

Şİ CİNPİNG İLE MADURO PEKİN'DE GÖRÜŞTÜ


İki Devlet Başkanı, Çin-Venezuela ilişkilerinin her koşulda geçerli bir stratejik ortaklığa yükseltildiğini duyurdu. Çin ve Venezuela'nın birbirine güvenen iyi dostlar ve ortak kalkınma için iyi ortaklar olduğuna işaret eden Şi, iki ülke arasında her koşulda stratejik ortaklık kurulmasının iki ülke halkının ortak beklentilerini karşıladığını ve tarihi gelişimin genel eğilimine uygun olduğunu söyledi.

Şİ Cinping ile Maduro Pekin'de görüştü - Resim : 2
Şi konuşmasında "Çin, Venezuela'nın ulusal egemenliğini, ulusal onurunu ve ve Venezuela'nın dış müdahaleye karşı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye devam edecektir." dedi. Maduro ise Çin'e iyi dileklerini iletti, ülkenin hızlı gelişimini selamladı ve Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Maduro, " Çin'in bir süper güç haline geldiğine, barışa ve tüm insanlığın refah ve işbirliğine kendini adamış bir süper güç olduğuna şahit oldum." ifadelerini kullandı. Maduro Çin ziyaretine Çin'in güneyindeki Guangdong Eyaletinin teknoloji merkezi Shenzhen'de (ŞENZEN) başladı. Venezuela Devlet Başkanı Pekin'e varmadan önce Şangay ve Shandong'un (ŞANDONG) Jinan (Cinan) kentlerini de ziyaret etti.

# çin # Venezuela # pekin
Çok Okunanlar
İstanbul'da 3 ilçede sular saatlerce kesilecek! İSKİ hangi ilçeleri uyardı?
İstanbul'da 3 ilçede sular saatlerce kesilecek! İSKİ hangi ilçeleri uyardı?
Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz!
Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz!
Apple Watch Series 9! İşte yenilikler ve fiyatlar
Apple Watch Series 9! İşte yenilikler ve fiyatlar
Yabani dizisi nerede çekiliyor? Hangi ilde, ilçede çekiliyor?
Yabani dizisi nerede çekiliyor? Hangi ilde, ilçede çekiliyor?
Buralar sonbaharda çok başka! Sonbaharda gidip görülmesi gereken yerler!
Buralar sonbaharda çok başka! Sonbaharda gidip görülmesi gereken yerler!
Öne Çıkanlar "Erdoğan yeniden aday olmak için yeni anayasada ısrarcı" - Çıkış Yolu - Doğu Perinçek -12 Eylül 2023 "Erdoğan yeniden aday olmak için yeni anayasada ısrarcı" - Çıkış Yolu - Doğu Perinçek -12 Eylül 2023 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! SON DAKİKA! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! SON DAKİKA!