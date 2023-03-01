Şi Cinping ve Aleksandr Lukaşenko bir arada

Şi Cinping ve Aleksandr Lukaşenko, Çin - Belarus ilişkilerini geliştirmek adına bir araya geldi pic.twitter.com/WuaHNtWBvA — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 1, 2023

Şi, iki tarafın geçen Eylül ayında Semerkant'ta Çin-Belarus ilişkilerini her türlü hava koşuluna uygun kapsamlı bir stratejik ortaklığa yükselteceğini duyurduklarını ve bunun da her alanda ikili işbirliğine güçlü bir ivme kazandırdığını söyledi. Çin'in yüksek kaliteli kalkınma ve modernizasyonu Belarus'a ve dünyadaki diğer ülkelere yeni fırsatlar getirecek dedi.

Şi, istikrarsız ve belirsiz uluslararası durumla karşı karşıya kalan Çin'in, ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini üst düzeyde desteklemek için Beyaz Rusya ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Şi, her iki tarafın da karşılıklı siyasi güveni artırması ve birbirlerinin gerçek dostları ve iyi ortakları olarak kalması gerektiğini vurguladı.

Çin'in Tayvan, Sincan ve Hong Kong ile ilgili meseleler ve insan hakları konularında Çin'in haklı tutumuna Beyaz Rusya'nın sağlam desteğini takdir ettiğini söyledi.

İki tarafın Çin Beyaz Rusya Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi'nin rolünü tam olarak oynaması, ekonomik ve ticari işbirliğini genişletmesi, Çin-Belarus Endüstri Parkı'nın inşasında iyi bir iş yapması ve Kuşak ve Yolun ortak inşasına odaklanması gerektiğini söyledi. Çin-Avrupa Demiryolu Ekspres hizmeti gibi bağlantı projelerinde ileri işbirliği.