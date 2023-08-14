Sırbistan ve İran arasında silah satışı! 20 bin kamikaze iha alıyor

Balkanların en önemli devletlerinden olan Sırbistan, İran'dan büyük miktarda silah alışı yaptı. Detaylar haberimizde.

İRAN'DAN SIRBİSTAN'A 20 BİN KAMİKAZE İHA SATILDI,

Bosna-Hersek merkezli Etto web sitesi, Sırbistan'ın İran'dan 20 bin Shahed-136 kamikaze İHA siparişi verdiğini iddia ederek "ilişkileri geliştirmenin önünde hiçbir engel yok" dedi. Takribi olarak 1 milyar dolarlık bir anlaşmanın imzalandığı düşünülüyor.